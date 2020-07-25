فتح "سفاري جبل موسي" في سانت كاترين أمام السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم السبت عددًا من الأفواج السياحية، الداخلية والخارجية.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى فتح جبل موسى بسانت كاترين أمام السياح للاستمتاع برحلة صعود الجبل "السفاري"، وانطلقت أولى الرحلات اليوم بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وأضاف المحافظ أنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" بين السياح، مثل استخدام أدوات التعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع مراعاة ألا يزيد العدد عن 50% من الطاقة الاستيعابية.