روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولي اعتبارا من مطلع اوت المقبل

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة ،عن استئناف رحلات الطيران الدولية، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من مطلع شهر اوت القاد
وأكد ميشوستين ، أن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورغ وروستوف على الدون، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا
وكانت السلطات الروسية قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية والرحلات غير المنتظمة اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة فيروس كورونا لمستجد ، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من جويلية الجاري حتى أوائل اوت المقبل
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