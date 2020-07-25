كوريا الجنوبية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 13 ألفاً و979 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 13 ألفا و979 حالة بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت سول، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا وصلت إلى 298 حالة، وتعافي 12 ألفا و817 من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروسكورونا في البلاد يوم 20 يناير الماضي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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