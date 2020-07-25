السعودية تُسجل 2201 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2703 حالات.



وأشارت الوزارة- في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني

اليوم- إلى تسجيل 2201 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 264 ألفا و973 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2051 حالة شفاء جديدة،

ليصل إجمالي المتعافين إلى 217 ألفًا و782 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.