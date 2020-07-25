الإمارات تُسجل 313 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 58٫562 حالة.
اليوم السبت، عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51٫628.
كما أعلنت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية-
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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