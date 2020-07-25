العراق يُسجل 2862 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و72 حالة وفاة.



وقالت الوزارة- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- إنه تم فحص 15 ألفًا و788 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق

895 ألفًا و187 نموذجًا.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة 2862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2049 حالة شفاء في العراق.

وأصاف البيان أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في جميع أنحاء العراق بلغ 73 ألفًا و317 حالة بنسبة شفاء 68.2%،

وإجمالي عدد الإصابات المسجلة بلغ 107 آلاف و573 حالة، وعدد الذين يتلقون العلاج بلغ 29 ألفًا و972 حالة، والراقدين في العناية المركزة 449 حالة، بالإضافة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 4 آلاف و284 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.