أذربيجان تُسجل 321 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم السبت، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 29633 حالة.
جديدة، مُضيفة أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 22082 شخصا عقب شفاء 535 شخصًا، فيما وصل عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات إلى 7143 شخصًا.
وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 408 عقب تسجيل 8 حالات
يُذكر أن السلطات الصحية في أذربيجان قد أجرت حتى الآن 676252 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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