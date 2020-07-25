من تونس إلى الكويت .. الدول العربية تلفظ الإخوان في أسبوع الحسم

منذ نشأت جماعة الإخوان المسلمين في1928 من القرن الماضي، انتقل نشاطها على مدار عقود إلى الدول العربية، ليتسلل الفكر التكفيري الهدام لتلك الدول حتى وصل الأمر إلى التحكم في مفاصل بعض الأنظمة العربية.

وبعد أن نجت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النجاة من فخ حكم الإخوان ،تعاني بعض الدول العربية من أزمات كبرى بسبب هذا التنظيم الإرهابي ،فمن تونس إلى الكويت تعاني بعش الدول شرقًا وغربًا مما يجري من الإخوان.

ونستعرض من خلال التقرير أهم ما قامت به ذيول الإخوان في الدول العربية ، خلال أسبوع الحسم ، والذي انتفضت خلاله الشعوب على بقايا التنظيم المنتشرة في تلك الدول.

ففي الأردن قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين المحسوب على "الإخوان"، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وأصدر العبداللات مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وكان المدعي العام قد صرح، أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين في الأردن عن العمل، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس، وأولها قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.

كذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن العبداللات أنه قرر مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.

وشدّد على منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام

والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك.

وكانت محكمة التمييز الأردنية قد أصدرت في الخامس عشر من يوليو قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020، يقضي باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.

تونس

وفي تونس تعهدت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، امس الجمعة، بتطهير تونس من الإخوان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ 15 لاعتصام كتلتها البرلمانية 16 مقعدا داخل مجلس النواب التونسي.

وقالت موسي إن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، يعتمد سياسة المماطلة والتسويف للهروب من تحديد موعد وتاريخ للجلسة العامة التي ستنظر في ملف سحب الثقة منه.

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وأشارت إلى أن الغنوشي يسير البرلمان التونسي كأنه مزرعة إخوانية خاصة به.

وكشفت عن أن هناك أموالا يتلقاها الغنوشي بدون وجه حق ومنافع مادية مباشرة من خلال استغلال رئاسته للبرلمان.

ولفتت إلى أنه يعيش في حالة بذخ، وأنها عازمة على فضح ملف ثروته في وقت لاحق.

وتعمد الغنوشي تأجيل تحديد موعد الجلسة العامة التي ستسحب منه الثقة، بعد توقيع 86 إمضاء من قبل النواب من مختلف الكتل لإزاحته من البرلمان.

وفي حال صادق 109 (من إجمالي 217) نواب على سحب الثقة، يدخل البرلمان في طور آخر لاختيار

رئيس جديد له.

وجددت موسي تأكيدها على أن الغنوشي يعتبر خطرا على الأمن القومي التونسي، موجهة رسالة إلى الكتل البرلمانية بضرورة الضغط أكثر من أجل تعيين جلسة سحب الثقة التي بإمكانها أن تكون يوم 28 يوليو الجاري.

ويواجه الغنوشي تهما باستغلال البرلمان لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في المنطقة.

ويجد نفسه وفق العديد من المتابعين في عزلة سياسية، بعد إفصاح 6 كتل برلمانية من مجموع 9 عن رفضهم لتوليه رئاسة البرلمان على خلفية اتهامه بتوظيف البرلمان لمناصرة الحلف التركي القطري ودعم الميليشيات الإرهابية في الغرب الليبي.

وتتمثل هذه الكتل في كتلة "تحيا تونس" (11 مقعدا)، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) وعديد من المستقلين ونواب اليسار التونسي مثل منجي الرحوي، فضلا عن كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.

وتتهم أغلبية الكتل النيابية راشد الغنوشي باختراق القانون الداخلي للمجلس والعمل على توظيف البرلمان لخدمة حزبه وأجنداته الإخوانية.

ليبيا

وفي ليبيا ، جدد حزب “العدالة والبناء” مطالبة ، لتمكين حكومة الوفاق من ضخ النفط، متهماً جهات خارجية بـ”الإيعاز إلى خليفة حفتر بوقف إنتاج النفط، وتعميق أزمة ليبيا الاقتصادية”، ما يعكس حالة من الاختناق الاقتصادي، في ظلّ تضاعف فاتورة التدخل العسكري التركي ،ويعكس ذلك تأييد الجماعة التدخل العسكري التركي في البلاد ، والذي يواجهه الجيش الوطني الليبي بكل بساله.

سياسي الكويتى

وحذر المحلل السياسي الكويتى يوسف سليمان الهديبان من تغلغل جماعة الإخوان الارهابية، فى مؤسسات دولة الكويت واستغلال ثرواتها ومقدّراتها، في ظل حالة من التسامح معهم رغم كثرة أخطائهم بحقّها واستعدادهم الدائم للانقلاب ضدّها والتآمر عليها.

وأوضح المحلل السياسي ، أن جماعة الإخوان تشارف على نهايتها بعد كشف فضائحها يوما بعد يوم خصوصا بعد إنضمامهم إلى محاولة جلب الفوضى عبر الربيع العربي، مطالبا قيادة الكويت الحكيمة بحظر نشاطها ووضع اليد على مصادر تمويلها وقطع أواصرها مثلما فعلت مملكة الأردن بعد قرار محكمة التمييز والتى قضت بأنها جماعة منحلة فضلا عن سقوط أوراقهم فى تونس والمغرب وغيرها من الدول العربية .

ولفت المحلل السياسي الكويتى، إلى أن إنحياز جماعة الإخوان الارهابية، لقطر أضر بالوساطة الكويتية ولم تحترمها بل اتخذت الكويت مركزا لتصدير إساءاتها للسعودية والإمارات والبحرين ومصر والتآمر عليهم بدعم من قناة الجزيرة، محذرًا من الضرر المحتمل على الكويت .