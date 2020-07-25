الإمارات.. “صفر” وفيات بكورونا و313 إصابة جديدة في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء أكثر من 52 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 313 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 58.562 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 393 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي المتعافين 51.628، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تتطلب الموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة والانتعاش الاقتصادي.

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أكد أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة وشيربا الإمارات، أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تحدّ عالمي حقيقي يتطلب التصدي له ولآثاره باستجابة عالمية قوية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لعبت دورا بناء في دعم جهود الدول على احتواء مرض “كوفيد-19″، من خلال توفير أكثر من 1100 طن من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة لدعم أكثر من مليون من المهنيين في القطاع الطبي.

وأضاف، خلال اجتماع الشيربا الاستثنائي الثاني لمجموعة العشرين الذي عقد الجمعة عن بعد، أنه يجب الموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة والانتعاش الاقتصادي.

وقال إن الدول لا تزال تواجه العديد من التحديات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنه أشار إلى التغيرات التي طرأت منذ اجتماع الشيربا الأخير في مارس/آذار الماضي.

وتابع: أن الدول تعمل في الوقت الحالي على تخفيف الإجراءات الاحترازية، بهدف استعادة النمو الاقتصادي والذي بدوره سيفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على صحة الشعوب.