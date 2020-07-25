طهران: يمكن لركاب طائرة “ماهان” مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحاكم الإيرانية

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ذكرت السلطة القضائية في إيران اليوم أنه يمكن لركاب طائرة “ماهان إير”، التي اعترضتها طائرتان حربيتان اميركيتان، مقاضاة الجيش الأميركي أمام المحاكم الإيرانية نظير الأضرار التي لحقت بهم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت الجمعة إن عددا من ركاب الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى بيروت أصيبوا يوم الخميس بعدما غيّر الطيار ارتفاع الطائرة بسرعة لتفادي التصادم مع المقاتلة الأميركية.

وقال الجيش الأميركي إن مقاتلته من طراز إف-15 كانت على مسافة آمنة وكانت تجري تدقيقا بصريا لطائرة الركاب لأنها عبرت بالقرب من قاعدة التنف العسكرية في سوريا حيث تتمركز قوات أميركية.

ونقلت وكالة أنباء العمال شبه الرسمية عن علي باقري كني رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية قوله “يمكن لجميع ركاب طائرة الرحلة رقم 1152 التابعة لماهان إير، الإيرانيين منهم وغير الإيرانيين، مقاضاة الجيش الأميركي الإرهابي، القادة والجناة والمشرفين والمساعدين، في المحاكم الإيرانية نظير الأضرار المعنوية والجسدية”.

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وأضاف أنه يمكن لمقدمي الشكاوى أيضا اتباع الطرق القانونية الدولية عبر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وهي وكالة الأمم المتحدة التي تشرف على اتفاقيات الطيران المدني الدولية.

وأردف قائلا إن المحاكم الإيرانية تطبق القوانين التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان و”تصرفات الولايات المتحدة الطائشة والإرهابية في المنطقة”.

ولم يتضح إن كان أي من الركاب سيقاضي الجيش الأميريكي.

وقالت إيران أمس الجمعة إنها تقدمت بشكوى للمنظمة الدولية للطيران المدني.