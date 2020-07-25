كورونا “فيروس علماني”..تصريحات لرجل دين إيراني تثير موجة من السخرية

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وأدلى رجل الدين المتشدد عباس موسوي بهذه التصريحات، اليوم الجمعة، في مدينة قم التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في 19 فبراير الماضي.

وقال: إن ”هناك دعوات لمنع مراسم العزاء في شهر محرم بذريعة منع تفشي الفيروس، لكن سنقيم هذه المراسم، مع نفس الحماس والتقيد بالبروتوكولات الصحية“.

كما انتقد موسوي القرارات السابقة بشأن غلق المراقد الدينيةن ودعا إلى إبقائها مفتوحة أمام الزائرين.

وسرعان ما تفاعل إيرانيون بسخرية مع هذه التصريحات، حيث قال علي رضا شيرازي، عبر ”تويتر“: ”إذا كانت هذه النسخة الوراثية من فيروس كورونا علمانية، فيجب أن يكون ابن عمه الآخر فيروس الإنفلونزا ذا قيمة دينية“.

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وكتب آخر يدعى داود حشتمي: ”اقترح وضع مدينة قم في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر، لندعهم (رجال الدين) يفعلون ما يريدون من أجل أن يتغلب إيمانهم على فيروس كورونا المستجد“.

وعلقت صاحبة حساب ”مارا قلي“: ”يقال إن الفيروس علماني!!!! يبدو أنه في المدرسة الدينية، حتى الفيروسات تمتلك الفكر والسلطة والدين“.

وقال آخر ساخرا أيضا: ”فيروس نقص المناعة البشرية HIV، هو فيروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يمنع الناس من علاقة (جنسية)“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق أن ”مراسم العزاء ستقام في شهر محرم مع التقيد بالبروتوكولات الصحية“.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 215 حالة وفاة و2489 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 286 ألفا والوفيات إلى أكثر من 15 ألفا.