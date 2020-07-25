كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول: ألمانيا قد تُجري اختبارا إجباريا لفيروس كورونا لقضاء العطلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم السبت، أن البلاد قد تُجري اختبارًا إجباريًا لفيروس كورونا المستجد للذين يعودون من وجهات عالية الخطورة لقضاء العطلات بعد أن وصل عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا إلى أعلى مستوى في شهرين.

وقال وزير الصحة لإذاعة دويتشلاندفونك، إن الحكومة تريد أن تفعل كل ما في وسعها لوقف انتشار الفيروس مع احترام الحقوق الأساسية للناس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "شبان": "نحن نتحقق أيضًا مما إذا كان من الممكن قانونًا إلزام شخص ما بإجراء اختبار، لأنه سيكون تعديًا على الحرية".

وأضاف الوزير، وهو عضو بارز في المحافظين للمستشارة أنجيلا ميركل، أن المحاكم تدرس جميع تدابير فيروس كورونا للتأكد من أنها متناسبة في ضوء تأثيرها على الحقوق الأساسية.

يوم الجمعة، اتفق "شبان" ونظرائه الإقليميون من الولايات الفيدرالية الألمانية الـ 16 على أن السلطات ستعرض على المصطافين العائدين اختبارات مجانية على أساس طوعي.

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سيكون الوافدون من الدول المصنفة على أنها عالية المخاطر - والتي تشمل حاليًا الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا - مؤهلين للاختبارات الفورية، بينما سيتمكن الوافدون من أماكن أخرى من إجراء الاختبار في غضون ثلاثة أيام.

إذا كان اختبار المصطاف الذي يصل إلى منزله من بلد عالي الخطورة هو اختبار سلبي، فلن يضطر إلى مراقبة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهو أمر إلزامي على الرغم من أنه تم تطبيقه بشكل فضفاض.

لقد قامت ألمانيا حتى الآن بعمل أفضل من العديد من البلدان في احتواء الفيروس بفضل الاختبارات المبكرة والمكثفة.

ومع ذلك، أثارت لقطات فيديو للسلوك الجامح من قبل بعض السياح الألمان في إسبانيا مخاوف من أن المصطافين في خطر متزايد للإصابة ويمكن أن يُعيدوا الفيروس إلى المنزل.

ارتفع عدد الحالات المؤكدة الجديدة بشكل حاد يوم الجمعة إلى 815، وفقا لبيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وهو أكبر عدد منذ منتصف مايو. وظل مرتفعا اليوم السبت مع 781 حالة جديدة.

أفادت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة بزيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي العالمي.