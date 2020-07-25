كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تحث على الحذر من فيروس كورونا خلال الاحتفالات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المواطنين، اليوم السبت، على الالتزام بالبروتوكولات الصحية وممارسة التباعد الاجتماعي خلال الاحتفالات الإسلامية المقبلة، كما قال مسؤول صحي، إن هناك زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة مقدسة كبرى.

وقال "روحاني"، في خطاب متلفز: "اسمحوا للاحتفالات المجيدة أن تُقام في المساجد والمراكز الدينية من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "روحاني"، في إشارة إلى عاشوراء، اليوم العاشر من الشهر القمري المحرم، عندما قُتل الإمام الحسين في معركة عام 680: "اجعلوا أقنعة الوجه هذا العام جزء من الحداد المجيد لمحرم".

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المقرر أن يبدأ في نهاية الشهر. هذا العام، ستعمل المملكة العربية السعودية على الحد من عدد الحجاج المحليين الذين يحضرون الحج لمنع انتشار الفيروس.

معظم الإيرانيين هم من المسلمين الشيعة، الذين احتفلوا أيضًا بأهم احتفالات الحداد في عاشوراء في سبتمبر.

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ومن طقوس عيد الأضحى الذبح القرابين والعطاء للفقراء. وحث مسؤولو الصحة الإيرانيون المؤمنين على تغليف اللحوم قبل توزيعها.

وحث نائب وزير الصحة، ايراج حريري، متحدثًا على شاشات التلفزيون الحكومي، الناس، على عدم زيارة مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق البلاد والتي قال، إنها شهدت زيادة بنسبة 300٪ في حالات الإصابة بالفيروس على مدى شهر واحد.

وعادة ما يزور الملايين مزار الإمام رضا وهو أكبر مجمع ديني شيعي في إيران.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة في التلفزيون، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران بلغ 288.839 اليوم السبت، مع 15,485 حالة وفاة.

رفعت البلاد تدريجيًا قيود فيروس كورونا من منتصف أبريل، ولكن تم إعادة فرضها في معظم المناطق بعد ارتفاع حاد في الحالات. واليوم السبت مدد المسؤولون في العاصمة طهران القيود لمدة أسبوع آخر.