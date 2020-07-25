كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 2019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، عن 20 حالة وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا المستجد و2،019 إصابة أخرى بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "يبلغ إجمالي الوفيات من الفيروس الآن 1،897، مع 78،412 حالة مؤكدة."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وقد أعلنت الفلبين، يوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1841 حالة إصابة، حيث لا تزال العاصمة مانيلا تمثل العدد الأكبر للوفيات والإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.