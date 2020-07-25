كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تُعيد معبدا عمره 200 عاما إلى مجتمع السيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلدت السلطات في باكستان معبدًا يمتد عمره لقرنين من الزمن إلى مجتمع السيخ، وقال مسؤولون، إن معبد السيخ البالغ من العمر 200 عام والذي كان بمثابة مدرسة للفتيات المسلمات لمدة سبعة عقود أُعيد إلى مجتمع السيخ في كويتا، مما مكنهم من العبادة هناك لأول مرة منذ 73 عامًا.

وقال وصي المعبد، جوفيند سينج، يوم الخميس: "تحت وصاية الحكومة، تم إنشاء مدرسة في وقت لاحق في مبنى المعبد، والتي ظلت تعمل حتى وقت قريب، عندما ربح السيخ معركة قانونية لإعادة الممتلكات"، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف، أن السيخ الذين يعيشون في كويتا سعداء بالعودة إلى معبدهم.

كان المعبد فارغًا لمدة عام أو عامين عندما غادر معظم السيخ باكستان إلى الهند المجاورة بعد أن قسم البريطانيون شبه القارة إلى دول منفصلة في عام 1947، بعد قرنين من الحكم الاستعماري.

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وقال زعيم السيخ المحلي، جاسبر سينج: "هذه أفضل هدية لنا. نحن ممتنون لباكستان والقضاء على إعادتنا إلينا. بالنسبة لنا، إنه مثل حلم تحقق".

تحدث "سينج" حيث كان أعضاء مبتهجين من مجتمع السيخ، ملتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذين تجمعوا في المعبد للعبادة.

وقال "سينج"، إنه لا يمكن إعادة المعبد إلى السيخ في وقت سابق بسبب معركة قانونية طويلة بين السيخ المحليين وحكومة المقاطعة.

وقال عبد الله خلجي، المسؤول في إدارة التعليم في بلوشستان، إن مئات التلميذات اللواتي يدرسن في بناء المعبد تم نقلهن إلى مدرسة قريبة حيث تم تعديلهن منذ ذلك الحين.