ضبط 12 طنا من فضلات الدواجن تستعمل في تغذية الأغنام بإقليم الرحامنة

أعلنت عمالة إقليم الرحامنة، عن ضبط 12 طنا من فضلات الدواجن، كانت تستعمل في تغذية الأغنام، لدى أحد المربين بدوار تمغارت التابع لجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة.

وجاء في بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، أنه “في إطار المراقبة المكثفة خلال هذه الأيام (قبل عيد الأضحى) لضيعات تربية الأغنام، لمراقبة الأعلاف المستعملة والأدوية البيطرية ومياه الشرب، تم بتاريخ 21 يوليوز، ضبط كمية من فضلات الدواجن تستعمل في تغذية الأغنام لدى أحد المربين بدوار تمغارت جماعة الجعافرة”.

وأضاف البلاغ أنه “تم ضبط هذه الكمية التي تقدر بـ12.000 كلغ (12 طنا) من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتنسيق مع السلطة الإقليمية”.

وفي هذا الإطار، اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحضور السلطة المحلية والدرك الملكي، حيث تم حجز وإتلاف كمية الفضلات المذكورة، والحجز الاحتياطي للأغنام والتي يقدر عددها بـ73 رأس وتحرير محضر مخالفة في حق المخالف وتقديمه للعدالة.

وذكر المصدر ذاته بأن هذا التدخل يأتي في إطار السهر الدائم للسلطات العمومية المختصة، على احترام السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتصدي وزجر المخالفين لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الصدد.