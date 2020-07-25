وزارة الصحة: عودة المملكة للحجر الصحي واردة وأجهزة التكييف تشكل خطرا- فيديو

خصصت وزارة الصحة، في تصريحها الأسبوعي الثاني بشأن مستجدات وباء كوفيد 19 في المغرب، فقرة للإجابة على على عدد من تساؤلات المواطنين المتعلقة بالجائحة، والتي أصبحت تتلقاها عبر رقم واتساب الخاص.

وأكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، ضمن التصريح، على أن العودة لتطبيق الحجر الصحي في المملكة وارد في أي لحظة بناءا على تطور الحالة الوبائية، تماما كما هو معمول به في جميع دول العالم.

وبشأن خطورة انتقال فيروس كورونا في الشواطئ، أكد المرابط أن الفيروس وإن كان لا ينتقل عبر مياه البحر، فإن الخطورة تكمن في التجمعات البشرية في هذه الفضاءات.

من جهة أخرى، كشف المرابط عن مدى خطورة أجهزة التكييف في نقل العدوى، مؤكدا أن الوزارة تنصح بعدم استعمال المكيفات، لاسيما في أماكن العمل المتشركة.