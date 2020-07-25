غزّة: وفاة طفل مسمومًا وشابة غرقًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي طفل فلسطينيّ يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، متأثرًا بعوارض مادة حارقة "كاز أبيض" كان قد تناولها عن طريق الخطأ، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي سياق منفصل، توفيت شابة غزيّة تبلغ من العمر 27 عامًا، بعد ظهر اليوم السبت، بعد أن غرقت في البحر.

وأعلن مستشفى ناصر، عن وفاة الطفل حازم الجالوس عقب تناوله مادة "الكاز الأبيض" داخل منزل عائلته في المدينة.

وتوفيت الفتاة ريم وافي غرقًا في بحر مدينة خانيونس وأصيبت شقيقتها، ومواطنة أخرى في حادثة غرق ببحر المدينة.

وأوضح مرسال "وفا" أنه "تم تسجيل سبع حالات غرق خلال الاستجمام خلال الـ24 ساعة الماضية ببحر قطاع غزة نقلت غالبيتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في غزة".