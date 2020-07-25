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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 48916 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 48916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1336861.
وتم تسجيل 757 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و358 حالة، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم السبت.
وهناك 456071 حالة نشطة في البلاد، تعافى 54ر63 بالمئة حتى الآن، ويشمل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة أجانب.
وهذا اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة 45 ألف.
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