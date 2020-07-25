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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن القبض على 56 متهماً تورطوا في 276 حادثة سرقة والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
أكد مصدر أمنى سعودي اليوم السبت انه تم القبض على 56 متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب 276 حادثة، قاربت قيمة مسروقاتها 2ر5 مليون ريال خلال الفترة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت عن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله إن الأجهزة الأمنية كشفت عن 10 مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم مؤخراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء.
وتابع أنه عثر بداخل تلك المواقع على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية مجهولة المصدر، يديرها 25 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطِنين السعوديين.
وأوضح أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة
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