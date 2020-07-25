تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

السبت 25 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.



الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44 المد الثاني عند 05:03. الجزر الأول عند الساعة 10:50 الجزر الثاني عند الساعة 23:18.

بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:46 المد الثاني عند الساعة 02:31. الجزر الاول عند الساعة 20:25 الجزر الثاني عند الساعة 08:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 75 30

دبي 42 33 70 25

الشارقة 42 32 65 30

عجمان 40 31 75 30

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أم القيوين 41 30 80 35

رأس الخيمة 40 31 75 40

الفجيرة 37 30 80 35

العين 43 29 65 20

ليوا 44 31 75 20

الرويس 42 32 75 25

السلع 43 33 70 35

دلما 41 33 75 40

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 38 33 80 40