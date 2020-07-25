شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 نشرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 25/تموز/2020، آخر تطورات كورونا في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

الحالات الجديدة: 2,201 حالة Advertisements حالات التعافي : 2,051 الوفيات الجديدة : 31

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