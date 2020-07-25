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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
نشرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 25/تموز/2020، آخر تطورات كورونا في المملكة، والتي جاءت على النحو التالي:
الحالات الجديدة: 2,201 حالة
حالات التعافي : 2,051
الوفيات الجديدة : 31
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