شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق اختبارات كورونا في مطارات ألمانيا مجانا والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020

في خطوة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأت المطارات الألمانية، السبت، تطبيق الاختبارات المجانية للكشف عن الفيروس في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون ودورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، للعائدين من مناطق مصنفة على أنها مناطق خطرة بالنسبة للوباء.



وقال متحدثون باسم مطاري دوسلدورف ودورتموند إن مراكز الاختبار مفتوحة منذ صباح اليوم السبت في المطارين.

وبحسب البيانات، قام بتأسيس هذه المراكز شركات التأمين الصحي وحكومة الولاية، وفي مطار كولونيا/بون، تم إدماج مركز قائم بالفعل، لكنه كان يقدم خدمته برسوم من قبل.

واتفق وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات أمس الجمعة على إجراء اختبارات مجانية في المطارات خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وتعد تلك الاختبارات بمثابة فحص إجباري على القادمين من الخارج في المطارات الألمانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويهبط في مطارات ولاية شمال الراين-ويستفاليا أسبوعيا حاليا نحو 160 طائرة، على متنها نحو 15 ألف مسافر من مناطق مصنفة حاليا على أنها مناطق خطرة من قبل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض. ومن بين هذه المناطق التي حطت منها طائرات اليوم في الولاية تركيا وإسرائيل.

والخميس الماضي، قال متحدث باسم شركة فرابورت القائمة على تشغيل مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، إن المطار "سيكون مستعدا لتطبيق أي شيء من شأنه أن يمثل مساعدة، وأن يكون ممكنا من الناحية الإدارية" لكنهم ما زالوا في انتظار التعليمات الواضحة من المسؤولين.

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وقال متحدث باسم مطار ميونيخ إنه يجب إجراء الفحوص بواسطة مسؤولين من الصحة وأن يتم القيام بها داخل الغرف فقط.

كان وزراء الصحة في الولايات الألمانية ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان اتفقوا من حيث المبدأ على إجراء اختبارات إجبارية للقادمين من الدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا وذلك خلال اجتماع تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن باتريك لارشيايد، مسؤول الصحة العامة بمقاطعة راينكيندورف في برلين، قوله إن هذه الاختبارات ستتم فقط في لحظة واحدة وسيكون من الواجب مراقبة هؤلاء الأشخاص لمدة أيام أو أسابيع حتى يتم التأكد من إصابتهم بالعدوى.

وقال كارل لاوترباخ، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لوسائل إعلام محلية إنه يؤيد إجراء الفحوص على جميع القادمين من الخارج وليس فقط من الدول عالية الخطورة.

وقال عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، الخميس الماضي، إن المسافرين القادمين إلى مطاري المدينة من دول "عالية الخطورة"، سيخضعون لفحوص لدى وصولهم بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح مولر:"نجري محادثات مع شركات الطيران منذ الأسبوع الماضي، وننسق حاليا بشأن المكان والموعد الذي يمكننا فيه إقامة نقاط فحص للمسافرين العائدين من دول عالية الخطورة إلى مطاري تيجيل وشونفيلد".

ويعتبر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض الفيروسية، معظم الدول الأجنبية عالية الخطورة.

ولا يتعين على الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا قادمين من دول منخفضة الخطورة، مثل فرنسا وإسبانيا واليونان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، الخضوع لفحوص بموجب النظام الجديد.