شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9ر1 % اليوم السبت، مقارنة بنفس الفترة أمس، لتصل إلى 07ر4 مليون حالة, حسبما ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء..
وبحسب البيانات، فإن الزيادة على مستوى الدولة في الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 7ر1 % على مدار الأسبوع الماضي..
وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد مؤكد من الإصابات بلغ 430 ألف و773 ' بزيادة بنسبة 3ر2 % عن نفس الفترة في اليوم السابق .
وسجلت ميسوري زيادة بنسبة 4ر8% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة أمس ، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات إلى .39562
وشهدت تكساس العدد الأكبر من الوفيات خلال الـ 24ساعة الماضية، حيث سجلت 183 حالة وفاة.
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