



واضالفت، أنه "على الفور من تلقي المعلومة تم اخذ الموافقات الرسمية و تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية وبدلالة المشتكي تم القاء القبض على متهمين اثنين بعد ملاحقتهما لهروبهما اثناء عملية القاء القبض عليهما ، كما ضبط بحوزتهما ٣ مسدسات وبندقية مستهلكة مع غدارة قديمة الصنع ورمانتين يدوية، فضلا عن الدراجة الخاصة بالمشتكي نوع داكس مع ٢٥ دراجة نارية اخرى مختلفة الأنواع و٥ شاشات بلازما وعدة لتعاطي المواد المخدرة مع مادة بيضاء مع حبوب مختلفة، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "توفرت معلومات تفيد باختطاف احد الاشخاص لدى مكتب مكافحة اجرام (القدس) ضمن مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، بعد حضور المشتكي وتدوين افادته حول قيام اشخاص باختطافه وتقييد يديه واحتجازه في احدى دور التجاوز شرقي العاصمة بعد سرقة دراجته النارية ثم قيامه بتحرير نفسه والهروب من الدار".واضالفت، أنه "على الفور من تلقي المعلومة تم اخذ الموافقات الرسمية و تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية وبدلالة المشتكي تم القاء القبض على متهمين اثنين بعد ملاحقتهما لهروبهما اثناء عملية القاء القبض عليهما ، كما ضبط بحوزتهما ٣ مسدسات وبندقية مستهلكة مع غدارة قديمة الصنع ورمانتين يدوية، فضلا عن الدراجة الخاصة بالمشتكي نوع داكس مع ٢٥ دراجة نارية اخرى مختلفة الأنواع و٥ شاشات بلازما وعدة لتعاطي المواد المخدرة مع مادة بيضاء مع حبوب مختلفة، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهمين بالخطف بحوزتهما اسلحة ومواد مختلفة ودراجات نارية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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