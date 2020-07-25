صور جديدة من انهيار المرفق الرياضي بالبصرة والدفاع المدني يصدر بيانا بشأنه

اصدرت مديرية الدفاع المدني، السبت، بيانا بشأن انهيار المرفق الرياضي بالبصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة تمكنت من انقاذ سبعة عمال وانتشال 3 جثث من بين حطام مرفق رياضي قيد الانشاء مشيد من الدعامات الحديدية تابع الى مديرية شباب ورياضة محافظة البصرة".

واضافت ان "الفرق استخدمت لتنفيذ اعمالها اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية والمعدات الثقيلة لأخراج الجثث وانقاذ العمال من بين دعامات حطام المبنى المنهار مع إجراء الإسعافات الأولية ونقل إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم".

وتابعت انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب انهيار المبنى قيد الانشاء"، موضحة ان "عمليات البحث مازالت مستمرة".

Advertisements