العراق يعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم السبت

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 15788) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 895187)".

و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2049) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

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