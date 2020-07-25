وثائق تنفي ادعاءات نشرت بشأن هيلا

تنشر وكالة الخليج 365، وثائق تنفي الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول الناشطة الالمانية هيلا ميفيس الى العراق بصورة غير شرعية.

وتظهر الوثائق ادناه ان الناشطة دخلت الى العراق بشكل قانوني.

يذكر ان القوات الامنية تمكنت امس من تحرير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس بعد ايام من اختطافها من قبل مجهولين في شارع ابو نؤاس ببغداد.

وتدير ميفيس برامج فنية وتساعد في إقامة معارض وورش تدريبية فنية وثقافية في مركز "بيت تركيب" الذي تديره ويحظى بتمويل من مؤسسات ثقافية ألمانية وفرنسية، ومارست ايضا نشاطات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تركيزها على مشاريع رعاية وتحفيز الفنانين العراقيين الشباب.

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