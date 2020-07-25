ضبط عجلات غير مرخصة و'كراتين ملابس' في منازل بالقرب من ميناء ام قصر



اعلنت مديرية الجريمة المنظمة في البصرة، السبت، عن ضبط عجلات غير مرخصة وكراتين محملة بالملابس مركونة بمنازل بالقرب من ميناء ام قصر. وفي ادناه مجموعة من الصور لما تم ضبطه:

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