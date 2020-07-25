حقوق الانسان تنتقد فرض دول جوار تكلفة فحص كورونا على المسافرين العراقيين





ودعا البياتي، وزارة الخارجية إلى "متابعة الموضوع مع الجهات الرسمية لمعرفة سبب فرض هذه الرسوم على المواطن العراقي التي شكلت ضغطاً نفسياً ومادياً في فترة اشتداد أزمة جائحة وقال البياتي في بيان تلقت االسومرية نيوز نسخة منه، إن "إجراءات بعض الدول المجاورة بفرض تكلفة فحص اختبار فيروس كوروناعلى المسافرين العراقيين مخالفاً للمبادئ الإنسانية خاصة وأن الوباء اجتاح العالم أجمع مما يتطلب مساعدة الدول لبعضها البعض، لاسيما وأن العراق تربطه مع جميع الدول المجاورة علاقات أخوية وتعاون اقتصادي يتطلب من حكومات هذه الدول الوقوف إلى جانب العراق لاجتياز هذه المحنة الوبائية لا أن تحمل شعبه ضغوطاً مادية".ودعا البياتي، وزارة الخارجية إلى "متابعة الموضوع مع الجهات الرسمية لمعرفة سبب فرض هذه الرسوم على المواطن العراقي التي شكلت ضغطاً نفسياً ومادياً في فترة اشتداد أزمة جائحة كورونا "، مبيناً أن "هناك جالية عراقية كبيرة في اغلب الدول المجاورة". وتابع، أن "العراق لا يسمح للسفر لمواطنيه بدون فحص صحي من المؤسسات العراقية، آملين أن يتم التنسيق من أجل اعتمادها في جميع الدول دون فرض أموال لفحوصات اضافية"، مشددا على "ضرورة التكاتف والتآزر والتعاون بين الدول لمواجهة هذه الجائحة واجتيازها بما يحفظ صحة وسلامة الشعوب".

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