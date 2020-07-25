حقوق الانسان تنتقد فرض دول جوار تكلفة فحص كورونا على المسافرين العراقيين

ودعا البياتي، وزارة الخارجية إلى "متابعة الموضوع مع الجهات الرسمية لمعرفة سبب فرض هذه الرسوم على المواطن العراقي التي شكلت ضغطاً نفسياً ومادياً في فترة اشتداد أزمة جائحة كورونا"، مبيناً أن "هناك جالية عراقية كبيرة في اغلب الدول المجاورة".
وتابع، أن "العراق لا يسمح للسفر لمواطنيه بدون فحص صحي من المؤسسات العراقية، آملين أن يتم التنسيق من أجل اعتمادها في جميع الدول دون فرض أموال لفحوصات اضافية"، مشددا على "ضرورة التكاتف والتآزر والتعاون بين الدول لمواجهة هذه الجائحة واجتيازها بما يحفظ صحة وسلامة الشعوب".
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