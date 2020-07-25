انت الان تتابع تركيا تدين رد الفعل اليوناني على الصلوات في "آيا صوفيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معلم آيا صوفيا الذي حولته تركيا إلى مسجد

دانت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون يونانيون وحرق العلم التركي في اليونان بعدما أقيمت الصلوات الإسلامية الأولى منذ 9 عقود في آيا صوفيا باسطنبول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، في بيان إن "اليونان أظهرت مرة أخرى عداوتها للإسلام وتركيا بحجة الرد على فتح مسجد آيا صوفيا للصلاة".

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها دانت بشدة التصريحات المعادية الصادرة عن الحكومة اليونانية وأعضاء البرلمان بهدف إثارة الرأي العام، كما دانت حرق العلم التركي في مدينة سالونيكي اليونانية.

وأضافت الوزارة التركية أن "فتح آيا صوفيا للصلاة كمسجد يتماشى مع إرادة الشعب التركي".

Advertisements

وقرعت أجراس الكنائس أمس الجمعة في جميع أرجاء اليونان حدادا وتزامنا مع مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصلاة في المعلم التاريخي آيا صوفيا.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بأنها "مثيرة للشغب" ، معتبرا أن تحويل هذا المعلم التاريخي إلى مسجد يعد "إهانة لحضارة القرن الحادي والعشرين".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا خلافات مستديمة حول مجموعة من القضايا، بينها المجال الجوي والمناطق البحرية وتقسيم قبرص عرقيا. وتبادل البلدان هذا الأسبوع انتقادات لاذعة حول تحديد المناطق القارية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية.