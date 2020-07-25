شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حسين صبور يطعن أمام الإدارية العليا على استبعاده من انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام محمد عبد الرازق المحامي، وكيلا عن أحمد حسين فايق والمستبعد من سباق اانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والمتضمن استبعاد موكله من انتخابات مجلس الشيوخ.
الطعن اختصم الذي حمل رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بااستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
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