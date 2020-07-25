نجل حسين صبور يطعن أمام الإدارية العليا على استبعاده من انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام محمد عبد الرازق المحامي، وكيلا عن أحمد حسين فايق والمستبعد من سباق اانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، والمتضمن استبعاد موكله من انتخابات مجلس الشيوخ. الطعن اختصم الذي حمل رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا. Advertisements وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بااستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

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