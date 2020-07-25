شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالى أطفال مرضى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في شأن تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالى أطفال مرضى مستشفى أبو الريش.

Advertisements

وقال البلتاجي، إن مستشفي أبو الريش للأطفال تأسست استجابة لمبادرة الحكومة المصرية لتحسين معايير الرعاية الصحية للأطفال، وعلى الرغم من كونها صرح كبير، إلا أن هناك كثيرا من المرضى ينتظرون خارج المستشفى طويلا للدخول، وكذلك انتظار الأهالي أمامها وافتراشهم أرض الشارع انتظارًا للدخول، فهناك العديد من الآباء والأمهات جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية داعين الله أن يجعلها سببا في إنقاذ أطفالهم. ولأنهم لا يمتلكون محل إقامة بالقاهرة واضطرتهم وحشية مرض أبنائهم لترك بلادهم، فأصبح رصيف المستشفى مأواهم الوحيد وملجأهم الذي لا غنى عنه في انتظار أدوارهم.

ومن هذا المنطلق جاء اقتراح البرلماني بأن يتم تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالى أطفال مرضى مستشفى أبو الريش من المحافظات النائية والذين يفترشون الشوارع حول المستشفى، منوهاً إلي المنطقة المقابلة للمستشفى والذي شهد أعمال إزالة تمهيداً لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.