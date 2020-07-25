رفع عدد المترشحين للإنتقاء الأولي لولوج كليات الطب من 40 ألف إلى 70 ألف.. والتسجيل ينتهي بعد أيام

نبهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التلاميذ المعنيين باقتراب انتهاء أجل التسجيل لاجتياز المباراة المشتركة لولوج السنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، مشيرة إلى أنها قررت رفع عدد المترشحين في الإنتقاء الأولي بنحو 30 ألفا.

وأكدت الوزارة في بلاغ إخباري وتذكيري، اليوم السبت أن حاملي شهادة البكالوريا برسم الموسمين الدراسين 2020 و2019 والراغبين في اجتياز المباراة المذكورة ملزمون بتقديم ترشيحاتهم عبر منصة www.concoursmed.ma. وذلك قبل آخر أجل وهو يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020.

ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين من اجتياز هذه المباراة المشتركة، من خلال تخفيض عتبة الانتقاء، تؤكد الوزارة أنها قررت هذه السنة الانتقاء الأولي لما مجموعه 70.000 مترشحا ومترشحة عوض حوالي 40.000 برسم الموسم الجامعي المنصرم.

Advertisements

ووأضاف البلاغ أن تنظيم هذه المباراة المشتركة يأتي لأول مرة في تاريخ كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، عوض 11 مباراة التي جرت لعادة على تنظيمها سابقا، حرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج هذه الكليات ومن أجل تقريب مراكز المباراة من مقرات سكنى المترشحين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19 والتي تتطلب تقليل التنقلات بين مختلف جهات وعمالات وأقاليم، حيث اعتمدت الوزارة ما يناهز 100 مركز لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة.

وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز المباراة الكتابية في أجل أقصاه 03 غشت 2020، فيما سيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 05 غشت 2020 والإعلان عن نتائجها بتاريخ 07 غشت 2020.

وستتم جميع مراحل هذه العملية في إطار تعبئة شاملة للمصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية وجميع الجامعات الوطنية العمومية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.