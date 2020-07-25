أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، في الحسيمة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة التراكمية لمرضى الجائحة إلى 25 شخصا.
وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم 24″ أن الأمر يتعلق بامرأة قادمة من تطوان، جرى نقلها إلى مستشفى إمزورن، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد التأكد من إصابتها، وذلك وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وارتفع مجموع الإصابات المؤكدة بالوباء، إلى 4138 في الشمال، ما يمثل 21.52 في المائة من الإجمالي الوطني للإصابات، تماثل منها للشفاء 3261 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 88 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر قادمة من تطوان.. تحاليل مخبرية تؤكد إصابة امرأة بـ”كورونا” في إقليم الحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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