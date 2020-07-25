كورونا.. سلطات سلا تغلق أحد الشوارع والمحلات والمقاهي المتواجدة به

قررت سلطات مدينة سلا، إغلاق شارع الأمير الصغير المتواجد بحي السلام، على إثر اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد شهود عيان لموقع “اليوم 24″، أن السلطات أغلقت الشارع، كما قامت بإقفال المحلات التجارية والمقاهي المتواجدة به، في إجراء لمنع انتقال الفيروس بين الساكنة، وذلك تزامنا مع الجهود القائمة لحصر لائحة المخالطين، وتحديد مدى انتشار العدوى في المنطقة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة كانت قد كشفت الجمعة تسجيل حالة إصابة واحدة بمدينة سلا، ضمن 24 حالة تم تأكيدها في جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى حدود السادسة من مساء أمس.