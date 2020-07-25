دير حنا: إخلاء منازل إثر حريق ضخم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت الشرطة، اليوم، السبت، خطّ البيوت الأول في الحيّ الشمالي بقرية دير حنا ومصفّ حافلات مجاورًا إثر اندلاع حريق في حرش.
وقالت الشرطة إن الإخلاء جاء بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من المنطقة.
وطولب الأهالي في المناطق بالمجاورة بإغلاق النوافذ والبقاء في منازلهم، وطلبت الشرطة عدم الاقتراب من المنطقة حتى رسالة أخرى.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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