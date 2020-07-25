تشافي مصاب بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أسطورة برشلونة الإسباني السابق ومدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، أعلن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال تشافي عبر حسابه على "إنستغرام": "اليوم لن أتمكن من مرافقة فريقي أثناء العودة إلى المسابقات الرسمية، لكن ديفيد باراتس سيشغل منصبي".
وأضاف "قبل بضع أيام، خضعت لاختبارات فيروس كورونا وفقًا للبروتوكول الطبي، وجاءت النتيجة إيجابية".
وتابع "أنا بخير تمامًا، وسأظل في الحجر الصحي حتى أتغلب على الفيروس، وعندما تسمح الأجهزة الطبية بالعودة، سأعود إلى روتيني اليومي وأعمل بشغف أكثر من أي وقت مضى".
وأتم "أشكر الجميع على تزويدنا بجميع وسائل الكشف المبكر عن فيروس كورونا، والتي تمنع انتشار المزيد من الإصابات. أراكم قريبًا في ملاعب كرة القدم".
ويلتقي السد مع الخور، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 بالدوري القطري، في أول مباريات الفريق منذ التوقف في آذار الماضي؛ بسبب الجائحة.
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