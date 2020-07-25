ميسي يرد على إمكانية اللعب في الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، حسم موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه واللعب في الدوري الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير، قد زعمت مؤخرًا أن ميسي قد ينتقل إلى أحد الأندية الإيطالية، بسبب شراء والده لمنزل في بلاد البيتزا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن خورخي ميسي يستثمر أيضًا في العقارات بإسبانيا والولايات المتحدة، لكن قيامه بنفس الأمر في إيطاليا، فجر الكثير من الشائعات.

وأشارت إلى ليونيل ميسي مستمر في صفوف برشلونة حتى صيف 2021 على الأقل، وإذا قرر المغادرة يومًا ما، فإنه لن يلعب في الدوري الإيطالي مطلقًا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن ستيفن تشانج، رئيس إنتر ميلان، مستعد لتقديم عقد لميسي مدته ثلاث سنوات، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.