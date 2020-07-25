شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مصرع قيادي حوثي خلال مواجهات مع الجيش في العبدية والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، السبت 25 يوليو /تموز 2020، مصرع قيادي حوثي ميداني مع عشرات العناصر.

Advertisements وأكدت المصادر مصرع القيادي الحوثي سليم طه حسين الريامي مع العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية في معارك الجمعة بجبهة خرفان في حدود ‎العبدية. ويأتي هذا بعد يومين من كمين ناجح نفذه أفراد جبهة الحازمية ضد مليشيا ‎الحوثي تمكنوا فيه من قتل 3 من عناصر المليشيا وإصابة آخرين

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