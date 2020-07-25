الهند تسجل 48916 إصابة جديدة بكورونا

السبت 25 يوليه 2020

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 48916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1336861.



فيما تم تسجيل 757 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و358 حالة، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم السبت.

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وهناك 456071 حالة نشطة في البلاد، تعافى 54ر63 بالمئة حتى الآن، ويشمل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة أجانب.

وهذا اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة 45 ألف.