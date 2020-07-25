اليمن. الحكومة الهولندية تمنح مديرية غيل باوزير أجهزة وأدوات ومعقمات صحية للوقاية من كورونا

السبت 25 يوليه 2020

دشن الدكتور عدنان محمد حمران، مدير عام مديرية غيل باوزير، توزيع الأجهزة والأدوات الصحية المقدمة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتنفيذ SFCG.



هذا وقد نالت المديريه نصيبها من الأجهزة الطبية لقياس الحرارة و أدوات الوقاية للكادر العامل في المرافق الصحيه والسلطة المحليه والأجهزة القضائية بالمديرية من الكمامات والجلفزات والسترات الصحية الواقية وواقي الوجه بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية من معقمات الأيادي وصابون غسل اليدين وأدوات الرش.

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وقد كان التدشين بمشاركة مدير مكتب الصحه بالمديريه د.حسني بن فضل و الأستاذ/ جمال أبوبكر منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة بمحافظة حضرموت والأخ / احمد بكران مشرف ميداني متابعة وتقييم بمديرية غيل باوزير .

هذا ويأتي تنفيذ هذا المشروع بمديرية غيل باوزير مواكباً لمواجهة وباء كورونا المستجد