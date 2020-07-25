الصحة الفلسطينية : حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا

السبت 25 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



Advertisements

كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% .

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.