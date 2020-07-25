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الصحة الفلسطينية : حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس و627 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

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كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% .

 

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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