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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية : حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6% .
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.
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