شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الجائحة ستنتهي منتصف 2‪021 والان نبدء بالتفاصيل

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأخطائه في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-)، وذلك في حوار تلفزيوني اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه المنصب.

وقال جونسون : "بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت".وقال رئيس الوزراء : "يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن"، متوقعا أن أسوأ أزمة صحية سوف تنتهي "بحلول منتصف العام المقبل".

يشار إلى أن بريطانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس في أوروبا فيما توقع الكثير من الخبراء موجة ثانية من الإصابات في الخريف.