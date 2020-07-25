شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الجائحة ستنتهي منتصف 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأخطائه في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-)، وذلك في حوار تلفزيوني اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه المنصب.
وقال جونسون : "بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت".وقال رئيس الوزراء : "يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن"، متوقعا أن أسوأ أزمة صحية سوف تنتهي "بحلول منتصف العام المقبل".
يشار إلى أن بريطانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس في أوروبا فيما توقع الكثير من الخبراء موجة ثانية من الإصابات في الخريف.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: الجائحة ستنتهي منتصف 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.