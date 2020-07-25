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مطارات ألمانية تجري فحص كورونا للمسافرين مجانا

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بدأ اليوم السبت تطبيق الاختبارات المجانية للكشف عن في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون ودورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، للعائدين من مناطق مصنفة على أنها مناطق خطرة بالنسبة للوباء.

وقال متحدثون باسم مطاري دوسلدورف ودورتموند إن مراكز الاختبار مفتوحة منذ صباح اليوم السبت في المطارين.

وبحسب البيانات، قام بتأسيس هذه المراكز شركات التأمين الصحي وحكومة الولاية. وفي مطار كولونيا/بون، تم إدماج مركز قائم بالفعل، لكنه كان يقدم خدمته برسوم من قبل.

واتفق وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات أمس الجمعة على إجراء اختبارات مجانية في المطارات خلال مؤتمر عبر الفيديو.

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