شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات ألمانية تجري فحص كورونا للمسافرين مجانا والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدثون باسم مطاري دوسلدورف ودورتموند إن مراكز الاختبار مفتوحة منذ صباح اليوم السبت في المطارين.
وبحسب البيانات، قام بتأسيس هذه المراكز شركات التأمين الصحي وحكومة الولاية. وفي مطار كولونيا/بون، تم إدماج مركز قائم بالفعل، لكنه كان يقدم خدمته برسوم من قبل.
واتفق وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات أمس الجمعة على إجراء اختبارات مجانية في المطارات خلال مؤتمر عبر الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات ألمانية تجري فحص كورونا للمسافرين مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.