شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة إجباري .. بلجيكا تشدد القيود لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتقضي الإجراءات الأكثر قسوة والتي تأتي بسبب الزيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أن يقوم أصحاب المطاعم بالاحتفاظ بمعلومات التواصل مع زبائنهم لمدة 14 يوما.
وأصبح استخدام الكمامات إلزاميا في المطاعم، ولكن ليس عند الجلوس إلى الطاولات.
وتم بالفعل تطبيق الالتزام باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام، والمحال التجارية، ودور العبادة والعرض السينمائي، والمتاحف.
وسجلت بلجيكا حوالي 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا خلال الفترة من 15 وحتى 21 من شهر تموز/يوليو الجاري، بزيادة نسبتها 63 في المئة، مقارنة بالأسبوع السابق على ذلك.
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