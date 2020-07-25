شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 313 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ولم تسجل أي حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.562 إصابة ، فيما ارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.628 حالة .

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