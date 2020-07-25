مصدر أمني: حادثة انهيار الجملون في البصرة تسببت بمصرع أحد العمال

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بمصرع عامل جراء حادثة انهيار "الجملون الرياضي" في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادثة انهيار الجملون التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، أسفرت عن مصرع أحد العمال".
وكان مصدر أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بانهيار "جملون" تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ستة عمال من تحت الأنقاض.
وكان مصدر أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بانهيار "جملون" تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ستة عمال من تحت الأنقاض.
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