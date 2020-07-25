نائب: جميع الحكومات تعاملت مع النازحين بمنهج ظالم وحولت بيوتهم الى ركام

اتهم النائب محمد الكربولي، السبت، الحكومات المتعاقة بالتعامع مع النازحين بمنهج ظالم، فيما اشار الى انها حولت بيوتهم الى ركام.
وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "لقد تعاملت كل الحكومات بمنهج ظالم واحد، فزادت من وقع كارثة داعش وحولت بيوتهم الى ركام وانقاض عبر القصف العشوائي".
واضاف "من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم"، مشيرا الى ان "النازحين يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف".
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