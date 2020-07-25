الرياضة النيابية: قانون الأندية لم يُترك.. جائحة كورونا أجلت إقراره في البرلمان

2020-07-25 | 13:41
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أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، السبت، أن قانون الأندية الرياضية لم يُهمل او يُترك، وانما تم تأجيل إقراره في البرلمان بسبب جائحة كورونا.
وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون الأندية لم يُترك ويُهمل، لكن تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب جائحة كورونا حسب قرارات خلية الأزمة بعدم إجراء جلسات، وهذا الأمر أجل إقراره".
وأضاف، "لا يوجد أي قانون للأندية الرياضية غير القانون الموجود في لجنة الشباب والرياضة وقدمنا مذكرة رسمية إلى الدائرة البرلمانية لقراءة القانون قراءة ثانية ونحن عازمون على إقراره".
وتابع، "كل الآراء والافكار التي تطرح من قبل المهتمين بالشأن الرياضي والتي وصلنا عدد كبير منها وبدورنا نجمعها وسنقدم تقريرنا اثناء القراءة الثانية للقانون"، مبيناً: "لم نضع فيتو على أي شخصية مهما كانت أن ترسل رؤيتها في قانون الأندية أو الاتحادات وكلنا أذان صاغية للجميع".
وأضاف، "لا يوجد أي قانون للأندية الرياضية غير القانون الموجود في لجنة الشباب والرياضة وقدمنا مذكرة رسمية إلى الدائرة البرلمانية لقراءة القانون قراءة ثانية ونحن عازمون على إقراره".
وتابع، "كل الآراء والافكار التي تطرح من قبل المهتمين بالشأن الرياضي والتي وصلنا عدد كبير منها وبدورنا نجمعها وسنقدم تقريرنا اثناء القراءة الثانية للقانون"، مبيناً: "لم نضع فيتو على أي شخصية مهما كانت أن ترسل رؤيتها في قانون الأندية أو الاتحادات وكلنا أذان صاغية للجميع".
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